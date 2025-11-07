El error al cepillarte los dientes que arruina el efecto del flúor: Experta lo explica

07 nov. 2025 - 10:05 hrs.

El 41% de los chilenos mayores de 18 años dice tener una salud bucal regular, mientras que el 43% afirma que su higiene bucodental es buena, según reveló la última encuesta 5C de Cadem. Solo un 7% asegura tener una excelente salud oral y un 9% reconoce que su cuidado es malo.

Frente a estas cifras, la Dra. Isidora Mujica, especialista en patología oral y maxilofacial y académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que la base de una boca sana se sostiene en tres pilares fundamentales: un buen cepillado con pasta fluorada después de cada comida, el uso diario de hilo dental o cepillos interdentales, y control odontológico al menos una vez al año.

El error que cometes al cepillarte

Uno de los consejos más sorprendentes que entrega la especialista tiene que ver con cómo usar correctamente el flúor de la pasta dental: "No mojes el cepillo antes de poner la pasta, y no te enjuagues con agua después de escupir. Solo escupe el exceso. Así el flúor logra actuar sobre los dientes", enfatiza la Dra. Mujica.

Chilenos y el dentista: una relación complicada

El sondeo de Cadem también reveló los hábitos de visita al dentista de los chilenos: el 28% dice ir cada seis meses y el 32% una vez al año. Sin embargo, un 31% reconoce que solo acude cuando tiene un problema o dolor bucal, y un 9% asegura que no va hace varios años.

Un estudio de 2023 de la Facultad de Odontología de la Uandes evidenció además una brecha socioeconómica: "Un 61% de las personas pertenecientes al sector E no ha visitado al dentista en el último año, mientras que en el grupo ABC1 un 37% no lo ha hecho", señala el doctor y académico Duniel Ortuño.

10 consejos para una boca sana

La doctora Mujica entrega las siguientes recomendaciones para mantener una buena salud bucal:

Cepíllate al menos tres veces al día con pasta fluorada y un cepillo suave de cerdas rectas. Evita los cepillos de diseños muy complejos.

El secreto del flúor: No mojes el cepillo antes de poner la pasta, y no te enjuagues con agua después de escupir. Solo escupe el exceso. Así el flúor logra actuar sobre los dientes.

Usa hilo dental al menos una vez al día, antes del cepillado.

Herida sospechosa: Cualquier herida que dure más de 14 días, consulta con tu dentista.

El cepillo es personalísimo: Compartirlo es compartir bacterias y virus.

Prótesis removibles: Lávalas después de comer y dales un descanso: nunca duermas con ellas.

Ojo con las bebidas: Limita las gaseosas y jugos azucarados.

Fumar y vapear no solo manchan los dientes; aumentan drásticamente el riesgo de cáncer oral y de perder piezas dentales por periodontitis.

Si eres diabético o hipertenso, y tus niveles de azúcar en sangre o presión arterial no mejoran a pesar del tratamiento médico, las encías pueden ser la causa.

La salud oral no termina con los dientes naturales: quienes tienen prótesis totales o implantes también necesitan controles periódicos.

"Estas recomendaciones son generales y, por supuesto, el dentista tratante indicará los cuidados que sean más adecuados para cada paciente", concluye la académica Uandes.