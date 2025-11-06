ISP informa retiro de antiséptico bucal por presencia de "cuerpo extraño " en su interior
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Instituto de Salud Pública (ISP) informó el retiro voluntario de un producto antiséptico-bucofaríngeo tras una denuncia realizada por una importante clínica del país, que detectó la presencia de un “cuerpo extraño” en el interior del frasco.
Fue denunciado por la Clínica Dávila
Se trata del producto “Dichlorexan Colutorio 0,12%”, cuyo principio activo es la clorhexidina gluconato, presentado en un frasco PEAD de 120 ml.
El producto afectado corresponde al número de serie "1020027250" con número de registro sanitario "F-26645".
El titular del registro sanitario y laboratorio fabricante es “DIFEM Laboratorios S.A. Chile”. Según el ISP, si bien la denuncia inicial fue realizada por la Clínica Dávila, fue el propio titular del fármaco quien “notifica retiro voluntario del mercado debido a la presencia de un cuerpo extraño al interior de un frasco del producto”.
¿Qué es Dichlorexan Colutorio?
Dichlorexan Colutorio 0,12% es un antiséptico bucofaríngeo de uso tópico, formulado a base de clorhexidina gluconato. De acuerdo al titular, está indicado para:
- Lesiones leves de la mucosa bucal
- Prevención de gingivitis
- Prevención de caries
- Prevención de infecciones luego de intervenciones odontológicas
