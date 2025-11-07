Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: En Vivo: Mucho Gusto

Socavón por lluvias en caletera Américo Vespucio genera alta congestión vehicular Peñalolén

¿Qué pasó? 

Un socavón se produjo en las últimas horas en la caletera de Américo Vespucio, en la comuna de Peñalolén, situación que ha provocado una alta congestión vehicular cercana a los 5 kilómetros. 

El bache habría sido a consecuencia de las lluvias registradas la tarde-noche del jueves en la capital, que provocaron anegamientos en distintas partes de la Región Metropolitana.

Lo más visto de Nacional

Alta congestión vehicular en Américo Vespucio 

De acuerdo a TransporteInforma, el atochamiento se da hacia el sector oriente, entre empalme de Acceso Sur en La Granja y el sector de avenida El Valle, en Peñalolén. 

Ir a la siguiente nota

Según información preliminar, la lluvia habría generado que el pavimento cediera durante la noche. Una vez que se advirtió esta situación, llegó personal de la autopista e hizo un corte rectangular en el concreto. 

Actualmente, se trabaja en el sector para reparar el socavón y así normalizar el tránsito, sin embargo, de momento se desconoce una hora estimada en que concluyan las labores. 

Leer más de

Notas relacionadas