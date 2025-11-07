Socavón por lluvias en caletera Américo Vespucio genera alta congestión vehicular Peñalolén
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un socavón se produjo en las últimas horas en la caletera de Américo Vespucio, en la comuna de Peñalolén, situación que ha provocado una alta congestión vehicular cercana a los 5 kilómetros.
El bache habría sido a consecuencia de las lluvias registradas la tarde-noche del jueves en la capital, que provocaron anegamientos en distintas partes de la Región Metropolitana.
Alta congestión vehicular en Américo Vespucio
De acuerdo a TransporteInforma, el atochamiento se da hacia el sector oriente, entre empalme de Acceso Sur en La Granja y el sector de avenida El Valle, en Peñalolén.Ir a la siguiente nota
Según información preliminar, la lluvia habría generado que el pavimento cediera durante la noche. Una vez que se advirtió esta situación, llegó personal de la autopista e hizo un corte rectangular en el concreto.
Actualmente, se trabaja en el sector para reparar el socavón y así normalizar el tránsito, sin embargo, de momento se desconoce una hora estimada en que concluyan las labores.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Se viene una segunda baja segregada": Anuncian nuevo evento que dejaría lluvias este fin de semana en la Región Metropolitana
- Cortes de luz en la Región Metropolitana: Miles de clientes siguen sin suministro tras lluvias y tormentas eléctricas
- Videos muestran colapso por lluvias en feria de moda del Parque Bicentenario: Asistentes debieron salir corriendo