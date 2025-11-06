Casa de Moneda vuelva a ofrecer barras de oro y ahora con una novedad: ¿A qué precio se están vendiendo?

06 nov. 2025 - 17:09 hrs.

Todo un éxito ha resultado ser la venta de lingotes de oro por parte de la Casa de Moneda, la encargada de acuñar monedas y billetes en Chile que en enero de 2025 empezó a comercializar este preciado metal amarillo.

Aquella vez, las unidades se agotaron en cuestión de horas. Recién en julio, el organismo comunicó que "pronto" volverían a estar disponibles para los interesados, lo que ya es una realidad, pues el catálogo regresó y con una sorpresa.

En vez de tres, como las ocasiones anteriores, ahora los usuarios pueden inclinarse por una —o más— de las cuatro barras de oro que dispuso la institución, dado que la nueva corresponde a la onza cóndor, cuyo diseño rinde homenaje al cóndor andino.

¿Cuánto valen las barras de oro que vende Casa de Moneda?

Precisamente, es esta última edición limitada la que conserva el valor más alto entre todos los ejemplares. Sus medidas son 47,05 milímetros de alto por 27,05 milímetros de ancho, es oro fino con 999,9 de pureza, pesa 1 onza (31,1 gramos mínimo) y su precio es de $5.490.000.

"Esta edición limitada no solo es una inversión en oro puro, sino también una pieza de colección que celebra al cóndor como patrimonio natural y cultural. Una oportunidad irrepetible para quienes valoran la tradición, la excelencia y la exclusividad que distinguen a Casa de Moneda de Chile", señaló la entidad.

Así es la nueva edición limitada de Casa de Moneda, la onza cóndor.

Las otras barras de oro y sus características son:

1 Onza - Oro fino

Dimensiones: 47,05 milímetros de alto por 27,05 milímetros de ancho

Peso: 1 onza (31,1 gramos mínimo)

Pureza: 999,9

Valor: $5.290.000

1/4 de onza - Oro fino

Dimensiones: 23,45 milímetros de alto por 14,125 milímetros de ancho

Peso: 1/4 de onza (7,77 gramos mínimo)

Pureza: 999,9

Valor: $1.490.000

1/10 de onza - Oro fino

Dimensiones: 22,15 milímetros de alto por 13,15 milímetros de ancho

Peso: 1/10 de onza (3,11 gramos mínimo)

Pureza: 999,9

Valor: $610.990

Sea cual sea, Casa de Moneda enfatiza en que "cada pieza está envasada en forma individual, dentro de un blíster (cavidad) transparente por ambas caras, inserto en un plástico rígido de tamaño similar al de una tarjeta de crédito que contiene diferentes medidas de seguridad, que certifican la originalidad del producto".

