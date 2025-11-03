Crecimiento económico: Imacec se ubicó en la parte alta de las expectativas y marcó 3,2% en septiembre

03 nov. 2025 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central informó que el Imacec de septiembre de 2025 creció 3,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses. El mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.

De esta manera, el crecimiento de la economía en el noveno mes del año se ubicó en la parte alta de las expectativas del mercado, que esperaba un alza de entre 2,8% y 4% en septiembre, luego de que el jueves el INE publicara las cifras sectoriales.

El resultado del Imacec de septiembre se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera.

Por otro lado, el Banco Central indicó que el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,8%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,2% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.

