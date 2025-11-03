Informe de Deudas: Así puedes descargar gratis el documento y saber cuánto debes

03 nov. 2025 - 20:30 hrs.

El Informe de Deudas es un documento del sistema financiero que permite identificar el tipo de deuda, el monto total y las instituciones con las que se mantienen, siendo una herramienta útil para verificar el estado de obligaciones crediticias y tener claridad sobre el comportamiento financiero personal.

Este informe contiene información actualizada semanalmente, aunque con un desfase de entre 10 y 20 días respecto a la fecha de consulta. Su descarga es completamente gratuita y puede realizarse de manera digital, presencial o a través de módulos de atención habilitados en el territorio nacional.

¿Cómo descargar el Informe de Deudas gratis?

Las personas deben acceder a la plataforma habilitada por ChileAtiende (clic aquí) e indicar su RUT y ClaveÚnica. De esta manera, podrán descargar el Informe de Deudas y conocer las eventuales obligaciones que tienen impagas.

Si eres heredero o representante de un tercero, puedes solicitar el informe ingresando al sitio de Atención en Línea de la Comisión para el Mercado Financiero (clic aquí), también utilizando ClaveÚnica.

El trámite también se puede realizar de manera presencial en dos opciones:

Oficina de la CMF , ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago.

, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago. Sucursales y módulos de atención de ChileAtiende disponibles a lo largo del país.

Verifica el informe de tu deuda

Según explica ChileAtiende, los datos de informes emitidos después del 22 de agosto de 2002 pueden verificarse directamente a través del sitio web de la CMF. Para acceder a esta información histórica, debes ingresar:

Número de folio del informe

Tu RUT

Mes y año del período de deudas

Fecha de emisión del documento

Esta opción permite consultar informes pasados sin necesidad de solicitar nuevamente el documento, facilitando el acceso a tu historial crediticio completo.

