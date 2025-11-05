Ventas de autos cayeron durante octubre: Estos son los 20 modelos más vendidos a la fecha

05 nov. 2025 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

El último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reveló que octubre mostró un descenso en sus ventas del 14,8%, alcanzando 23.531 unidades vendidas, aunque estas cifras no habrían afectado el ritmo anual del mercado de vehículos livianos y medianos que ya lleva un acumulado de 255.401 unidades comercializadas.

Durante el año, los segmentos de vehículos SUV han presentado un aumento del 6,8% con 130.335 unidades; las camionetas pick-up han experimentado un incremento del 3,4% con 51.583 matriculaciones, y los vehículos comerciales han experimentado un aumento del 6,5% con 27.503 modelos registrados.

Camionetas dominan el ranking de ventas

El ranking de modelos más vendidos en Chile hasta octubre está encabezado por el segmento de camionetas con el modelo Hilux de Toyota, con 7.192 unidades vendidas. Le sigue la L-200 de Mitsubishi con 6.693 matriculaciones.

Finalmente, completa el podio el modelo POER de Great Wall Motors (GWM) con 6.068 unidades vendidas.

Revisa a continuación el ranking completo de los vehículos más vendidos en Chile, incluyendo los segmentos de pasajeros, SUV, camionetas y comerciales:

Los 20 vehículos más vendidos en lo que va de 2025

Toyota - Hilux (Camionetas): 7.192 unidades vendidas. Mitsubishi- L-200 (Camionetas): 6.693 unidades vendidas. GWM - POER (Camionetas): 6.068 unidades vendidas Chery - Tiggo 2 (SUV): 5.403 unidades vendidas. Suzuki -Baleno HB (Pasajeros): 5.331 unidades vendidas Peugeot - Partner (Comerciales): 5.238 unidades vendidas. Kia - Soluto (Pasajeros): 4.759 unidades vendidas Ford - New Ranger (Camionetas): 4.159 unidades vendidas. Chevrolet - Groove (SUV): 4.052 unidades vendidas. Omoda/Jaecoo - Omoda C5 (SUV): 4.036 unidades vendidas. Mazda - All New Mazda CX-5 (SUV): 3.908 unidades vendidas. GWM - Jolion (SUV): 3.834 unidades vendidas. Hyundai - Grand l-10 HB (Pasajeros): 3.764 unidades vendidas. Maxus - T60 (Camionetas): 3.566 unidades vendidas. Suzuki - Fronx (SUV): 3.201 unidades vendidas. Hyundai - Tucson (SUV): 3.152 unidades vendidas. Ford - Territory (SUV): 3.047 unidades vendidas. Chevrolet - Sail (Pasajeros): 2.997 unidades vendidas. Hyundai - Creta (SUV): 2.936 unidades vendidas. Kia - Sonet (SUV): 2.827 unidades vendidas.

