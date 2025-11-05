Conductor de 33 años muere en Puente Alto: Le dispararon desde auto de alta gama tras visitar a familiares

05 nov. 2025 - 05:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de nacionalidad chilena de 33 años murió tras ser atacado a disparos durante la noche del martes, en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

El homicidio con arma de fuego se perpetró a eso de las 23:45 horas en calle Orden y Patria, cuando la víctima se encontraba dentro de su automóvil a punto de abandonar el sector tras visitar a unos familiares.

Vecinos trasladaron al herido hasta el Hospital Sótero del Río, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones. Actualmente, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en las diligencias para esclarecer el caso.

¿Qué dijo la Fiscalía por el homicidio en Puente Alto?

El fiscal Leonardo Tapia, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que el fallecido "se encontraba en el interior de su vehículo cuando se aproxima otro vehículo, algunos testigos indican que de alta gama, propinando una gran cantidad de disparos hacia el interior, causándole la muerte".

"Se está analizando la evidencia balística, estamos hablando aproximadamente de más de 30 (disparos)", agregó, consignando que "también se va a trabajar con el vehículo y con otras evidencias que se puedan recoger en el lugar".

El persecutor dijo que "dentro de las hipótesis que se manejan, una de ellas es un ajuste de cuenta por algún tipo de banda rival, pero esa información tenemos que trabajarla, primero, con las informaciones que vaya manejando la PDI a través del empadronamiento de testigos, los análisis de información residuales que también mantengan con otras investigaciones".

De todas formas, explicó que un posible ajuste de cuentas toma fuerza en vista "del modus operandi, la gran cantidad de disparos y cómo ocurrieron estos hechos, pero son antecedentes que tenemos que ir investigando en el transcurso de las horas".