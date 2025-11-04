Dos nuevas comunas se integrarán al sistema de buses Red Movilidad: Conoce cuáles serán sus recorridos

04 nov. 2025 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció que dos nuevas comunas se integrarán al sistema Red Metropolitana de Movilidad, ampliando significativamente la cobertura del transporte público en zonas que hasta el momento no contaban con este tipo de servicio de movilización.

Según informó el Gobierno, hasta octubre de 2023 el sistema prestaba servicio a 34 comunas, incluyendo la Provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo. A fines de ese año se incorporaron por primera vez comunas rurales, entre ellas Padre Hurtado y el sector de Valle Grande en Lampa, marcando un hito en la expansión territorial.

¿Cuáles son las nuevas comunas integradas al sistema?

Las comunas de Pirque y Colina se suman ahora al sistema de transporte público de Red, alcanzando un total de 38 comunas con cobertura, lo que representa una ampliación del 10% en la cantidad de comunas integradas al sistema.

Servicio en Pirque: Recorrido 282

En el caso de Pirque, el nuevo recorrido 282 iniciará sus servicios este sábado 8 de noviembre, conectando las comunas de Puente Alto, Pirque, el límite de Buin por la ribera sur del río Maipo y San Bernardo.

El servicio 282, operado por la empresa Subus, funcionará entre la estación EFE Nos hasta el Metro Plaza de Puente Alto, con un itinerario sincronizado con las primeras y últimas salidas de los trenes. El recorrido tendrá una frecuencia de una hora, con horarios fijos de lunes a domingo, permitiendo a los usuarios planificar sus viajes y combinar con el sistema Red.

Los residentes de Pirque podrán reducir en cerca del 60% su gasto en transporte público, considerando que actualmente trasladarse hasta Santiago (ida y vuelta en colectivo y transporte público) cuesta aproximadamente $4.000.

Servicio en Colina: Extensión del recorrido B07

En el caso de Colina, entre fines de noviembre y la primera semana de diciembre comenzará a funcionar la extensión del recorrido B07, la cual conectará el sector industrial Los Libertadores con la estación del Metro del mismo nombre.

