Una portaba tobillera electrónica: Grupo de mecheras asalta tienda de cosméticos y se jactan del robo en redes sociales

02 nov. 2025 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias Siempre Juntos conversó este domingo con Carolina Canales, la dueña de una tienda de cosméticos de Rancagua, en la región de O'Higgins, que fue asaltada por un grupo de mecheras que "desmantelaron" una de las vitrinas del local y luego se jactaron de su robo en redes sociales.

Mecheras "desmantelaron" tienda de cosméticos

Carolina envió el video del asalto a los canales de Megadenuncia, en donde se aprecia cómo el grupo ingresó al local como si fueran cualquier cliente y desvalijaron una de las estanterías con cosméticos de marca.

"Entraron los adultos primero y atrás entró todo el choclón de niñas y acorralaron a una de las vendedoras (...) Cuando ellos entraron fue justo en el momento en que una de nuestras vendedoras salió y ahí ellos aprovecharon de entrar y me acorralaron a la vendedora mientras las niñas robaban", explicó la dueña de Vierose Cosmetics sobre la dinámica del asalto.

"Desmantelaron toda una vitrina que estaba atrás. En tres minutos sacaron todo, se fueron a las mejores marcas que habían acá, porque ellos saben qué marcas robar. Desmantelaron todo, absolutamente todo", agregó.

Carolina afirmó que el grupo "son una banda organizada que roba solo en locales de maquillaje" y que el "botín" que consiguen lo venden posteriormente por redes sociales. De hecho, varias de las mecheras se jactan de su robo en transmisiones en vivo por Instagram cuando promociona estos productos.

Pero lo insólito de la situación no queda solo en el robo masivo, sino que también una de las asaltantes portaba una tobillera electrónica: "Una de las ladronas andaba con un grillete en el pie, entonces eso significa que ella ya estaba cumpliendo una condena", reveló aún incrédula la dueña de la tienda.

Lamentablemente, la situación no solo quedó en eso, ya que luego que la denuncia de Carolina salió al aire en las pantallas de Mega, la cuenta de Vierose Cosmetics recibió un mensaje anónimo con nuevas amenazas de robo.

