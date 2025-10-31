Estuvo tres años sin electricidad y no pudo refrigerar sus medicamentos: Adulto mayor logró recuperar la luz tras batalla judicial

31 oct. 2025 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una situación insólita vivió un adulto mayor de la comuna de Cañete, en la región del Biobío, quien estuvo privado del suministro eléctrico por un periodo de tres años, razón por la que debió acudir a la justicia para resolver su caso.

Luego de una batalla judicial contra la empresa Frontel, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó que se le repusiera el servicio de energía, al determinar que la compañía incurrió en una omisión ilegal y arbitraria.

¿Qué se sabe del adulto mayor que estuvo tres años sin luz?

El adulto mayor, identificado como Sergio Fernández, es residente del sector de Paleco hace más de 70 años. Desde el 2022 estuvo sin electricidad, por lo que intentó resolver en reiteradas ocasiones la situación, según consignó el medio regional Sabes.

La falta de suministro eléctrico también trajo otros problemas para Fernández. "Yo sufro de diabetes y no puedo refrigerar mis medicamentos, entonces me recetaron unas pastillas para lograr un equilibrio, pero me han provocado trastornos digestivos terribles (...). Hoy ya no cuento con refrigerador, una máquina para lavar, ya nada funciona", relató el adulto mayor.

Corte ordenó reposición del servicio

El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a Frontel reponer el suministro eléctrico de Sergio Fernández en un plazo máximo de 30 días. Dentro de los argumentos, se indicó que el adulto mayor vio vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales, afectando la integridad física, psíquica y el derecho de propiedad del afectado.

Desde la empresa de electricidad indicaron que la situación se originó porque un vecino del sector se opuso a unas reparaciones. Sin embargo, aquel argumento fue rechazado por el tribunal, recalcando que el servicio es de carácter público y que debe prestarse de manera continua e ininterrumpida.

