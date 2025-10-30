Bebida chilena llega a tiendas de Estados Unidos: Proyectan más de 500 puntos de venta entre Nueva York y Miami

30 oct. 2025 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

María Prieto, fundadora de Kombuchacha, experimentó una sorpresa inesperada al recibir una fotografía vía WhatsApp que mostraba sus productos en Westerley Natural Market, la reconocida cadena de tiendas de conveniencia en Nueva York. Según consigna Diario Financierto (DF), esta imagen marcó un hito importante en la trayectoria de la marca de bebidas prebióticas chilena, que ahora incursiona en el mercado estadounidense con un plan de expansión estratégico.

La empresa, creada en 2018 junto a su esposo Antonio Sánchez, ha consolidado una posición dominante en Chile. Kombuchaha abastece actualmente el 65% de la categoría en el mercado nacional, operando desde una planta ubicada en la novena región.

Además, su presencia en el retail nacional incluye acuerdos con Falabella, farmacias Salcobrand, Starbucks y múltiples tiendas de conveniencia.

¿Cómo llegó Kombuchacha a EEUU?

La historia de la internacionalización de Kombuchaha comenzó en enero de 2025, cuando Diego Leal, empresario chileno y CEO de GetUp —compañía especializada en la importación de productos internacionales al retail estadounidense—, contactó a Prieto por correo electrónico con una propuesta ambiciosa.

Leal, radicado en Estados Unidos, viajó a Chile durante enero y descubrió Kombuchaha en una góndola de supermercado. El atractivo diseño del packaging capturó su atención, pero fue el sabor el que selló la decisión.

“Le llamó la atención el packaging y después se sorprendió más porque la probó y dijo: 'Es rica, distinta a las otras bebidas porque es más suave, refrescante y muy agradable el sabor'", relató Prieto a DF sobre el descubrimiento de Leal.

Tras esta prueba inicial, Leal contactó a la empresaria para ofrecerle llevar Kombuchaha al mercado estadounidense en ciudades clave como Nueva York, Miami, Texas y California.

Kombuchacha

Más de 500 puntos de venta entre Nueva York y Miami

Aunque la propuesta sorprendió a Prieto, la decisión de internacionalizarse en 2025 no estaba en los planes inmediatos de la empresa. “No teníamos pensado hacerlo este 2025. Nuestro foco hoy es crecer en Chile y abarcar el potencial de crecimiento que tiene Kombuchaha en el país”, expresó la fundadora.

Sin embargo, reconociendo la oportunidad, Prieto y su equipo aceptaron la propuesta de GetUp, pero con una estrategia conservadora. “Diseñamos un piloto súper medido y cauteloso, con una inversión mínima para, en este minuto, poder testear conscientemente el producto y su recepción en Estados Unidos”, explicó Prieto.

La asociación entre Kombuchaha y GetUp proyecta más de 500 puntos de venta entre Nueva York y Miami, Florida en las fases iniciales. Pero el interés no se limita a estas ciudades. Según Prieto, tanto California como Texas han manifestado interés en recibir la bebida chilena durante el presente año.

¿Qué es la kombucha?

La kombucha -producto comercializado por Kombuchacha- es una bebida fermentada a base de té. Puedes encontrarla en formato de lata o botella y en distintos sabores, como jengibre o arándano.

