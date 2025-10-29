Armada se refuerza con misiles Exocet MM-40 Block 3 en fragata Almirante Latorre: Tienen un alcance de 180 kilómetros

29 oct. 2025 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile fortaleció significativamente su capacidad defensiva con el retorno de la fragata antiaérea clase Adelaide FFG-14 Almirante Latorre al puerto base de Valparaíso, equipada con dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque Exocet MM-40 Block 3, fabricados por la empresa francesa MBDA.

Este armamento fue instalado en las instalaciones industriales de Talcahuano, específicamente en la planta de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), como parte de un significativo proyecto de modernización de la flota naval nacional.

Especificaciones técnicas del misil Exocet MM-40 Block III

Según el medio especializado Info Defensa, los misiles Exocet MM-40 Block 3 representan un salto cualitativo en la capacidad ofensiva de la fragata. Estos proyectiles cuentan con un alcance operativo de 180 kilómetros y están posicionados en la superestructura a popa del puente de la nave.

Las características técnicas del misil incluyen:

Longitud : 5,8 metros.

: 5,8 metros. Diámetro : 350 milímetros.

: 350 milímetros. Peso : 780 kilogramos.

: 780 kilogramos. Ojiva : Alto explosivo/semiperforante de 160 kilogramos.

: Alto explosivo/semiperforante de 160 kilogramos. Motor : Turbojet Microturbo TRI-40.

: Turbojet Microturbo TRI-40. Velocidad crucero: 0,9 Mach.

Capacidades avanzadas de ataque

La fragata Almirante Latorre incorpora sistemas tecnológicos de última generación que amplían significativamente sus capacidades operacionales. El misil dispone de un sistema de navegación inercial y un sistema de localización de blancos por GPS, lo que proporciona una mayor precisión y flexibilidad en la selección de objetivos.

Entre sus características destacables se incluyen una mayor capacidad de selección de blancos, flexibilidad en el perfil de ataque del misil, capacidad de ataque a objetivos en tierra y programación 3D de puntos de guía. Estas funcionalidades permiten a la nave adaptarse a diversos escenarios tácticos y estratégicos.

De acuerdo al citado medio, la fragata antiaérea clase Adelaide FFG-14 Almirante Latorre, junto con la fragata FFG-11 Capitán Prat —que también cuenta con este nuevo armamento— fueron adquiridas a la Real Armada Australiana en 2019 como parte del proyecto Puente IV. Esta iniciativa permitió el reemplazo de las fragatas antiaéreas clase L, modernizando así la capacidad operativa de la flota.

Características operacionales de las fragatas

Ambas unidades comparten especificaciones técnicas similares que las posicionan como buques de guerra de alto rendimiento:

Eslora : 138,1 metros.

: 138,1 metros. Manga (ancho): 13,7 metros.

(ancho): 13,7 metros. Calado : 4,5 metros.

: 4,5 metros. Desplazamiento : 4.267 toneladas.

: 4.267 toneladas. Propulsión : Dos turbinas de gas General Electric LM2500 de 41.000 shp y dos propulsores eléctricos auxiliares de 350 shp.

: Dos turbinas de gas General Electric LM2500 de 41.000 shp y dos propulsores eléctricos auxiliares de 350 shp. Velocidad máxima : 29 nudos.

: 29 nudos. Alcance : 4.500 millas náuticas a 20 nudos.

: 4.500 millas náuticas a 20 nudos. Dotación: Hasta 187 tripulantes.

