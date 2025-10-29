La indemnizaron por despido y Tesorería le cobró $23 millones por deuda del CAE: Justicia ordenó que se le devolviera el dinero

29 oct. 2025 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema falló a favor de una mujer luego de acoger el recurso de protección que había sido interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, tras la retención y compensación de $23.039.962 correspondientes a una indemnización laboral que le pertenecía a la recurrente.

De acuerdo con lo que consigna el Diario Constitucional, la mujer, kinesióloga de profesión, expuso que el 4 de noviembre de 2024 la Tesorería compensó parte del pago que le debía por concepto de indemnizaciones a propósito de su despido, sentencia que la favoreció con un total de $27.572.176.

Aseguró que la compensación realizada a favor del Fisco, invocando una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), fue ilegal y arbitraria, alegando que dicha deuda no constituía un tributo susceptible de compensación según la ley, y que vulneraba su derecho a recibir íntegramente la indemnización.

En contraparte, la Tesorería señaló que la compensación estaba amparada en el artículo 6 del D.F.L. N°1 de 1994, que autoriza al Tesorero General de la República a extinguir obligaciones mediante compensación entre créditos y deudas concurrentes.

Se consideró acto arbitrario

En primera instancia, la Corte de Iquique acogió el recurso, argumentando que el acto de compensación había sido efectivamente arbitrario, considerando que no se acreditó la exigibilidad de la deuda de la recurrente y que la justificación legal invocada por la Tesorería resultaba insuficiente.

De igual forma, apuntó que la compensación no podía aplicarse de manera general a créditos derivados de sentencias judiciales, y que la Tesorería afectó directamente el derecho de propiedad.

Así, el tribunal de alzada ordenó que la Tesorería hiciera el reintegro inmediato de la suma de $23.039.962 retenida indebidamente.

El fallo fue apelado; sin embargo, el Máximo Tribunal ratificó lo dispuesto por la Corte de Iquique.

Todo sobre Casos Judiciales