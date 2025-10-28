Corte Suprema cancela megaproyecto de 27 edificios en Las Condes: ¿Cuáles fueron las razones?

28 oct. 2025 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Tras casi tres años de disputa legal, la Corte Suprema le puso fin a un megaproyecto inmobiliario de 27 edificios que se iba a construir en la calle Vital Apoquindo de la comuna de Las Condes, a tan solo metros del Hospital Dipreca de Carabineros.

Suprema cancela megaproyecto en Las Condes

Según relata Las Últimas Noticias (LUN), la inmobiliaria Mirador Oriente invertiría casi US$ 74 millones en la construcción de un complejo de 24 edificios residenciales con 443 departamentos, además de otras tres torres de oficinas y espacios comerciales para tiendas y un supermercado.

En 2018 la Municipalidad de Las Condes entregó la autorización para la construcción, pero justo después vino la pandemia y el proyecto tuvo que ser modificado para ajustar los costos. Aun así, las obras no avanzaron y el municipio anuló el permiso en 2021 por exceder el plazo de construcción.

La inmobiliaria aseguró haber iniciado la construcción, pero los plazos que hizo valer el municipio tienen una razón legal: se basan en la "Ordenanza General de Urbanismo y Construcción", señaló la subdirectora del Centro de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad de Los Andes, Ángela Prado.

Dicho cuerpo legal "establece esos tres años de los permisos para iniciar una obra. Si no se inician, caducan", explicó Prado al relatar que el proyecto fue cancelado simplemente porque caducó su permiso.

Al iniciar la disputa legal, Mirador Oriente argumentó que en enero de 2021 encargaron la instalación de faenas y parte de las excavaciones a la empresa Río Clarillo, con la demarcación de los 25 edificios con estacas y cal sobre el terreno, además de excavaciones de cuatro edificios y un estacionamiento.

Tras pronunciamientos de primera y segunda instancia, la Corte Suprema respaldó al municipio, que sostenía que la construcción nunca inició. "Las excavaciones deben diferenciarse de los meros movimientos de tierra o de trabajos para la preparación del terreno", señala el fallo del máximo tribunal del país.

