Investigación señala que el volcán Lonquimay podría tener una erupción dentro de los próximos 100 años

27 oct. 2025 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

El volcán Lonquimay, ubicado en la comuna homónima de la región de La Araucanía, podría registrar una erupción en los próximos 100 años, según un estudio que realizaron expertos que investigaron al macizo entre los años 2021 y 2024.

De acuerdo al reporte científico, el volcán registró 17 erupciones en los últimos 5.500 años, siendo la última entre el periodo de 1988 y 1999, cuando se formó el cono Navidad.

¿Qué dice el estudio científico sobre una posible erupción del Volcán Lonquimay?

La investigación indicó que una próxima erupción del macizo "tiene una probabilidad de ocurrencia del 27%-61% dentro de los próximos 100 años".

Respecto a la importancia del reporte, los investigadores plantearon en su informe que la comuna de Lonquimay y sus sectores aledaños "han experimentado un crecimiento de la población, aumentando la exposición al riesgo de desastres".

Recomendaciones para enfrentar una erupción

Si bien se indicó que no hubo tantas erupciones en los últimos 5.500 años, los expertos recalcan que los planes de respuesta ante dicho fenómeno natural "deben incluir protección de la salud, refugio y evacuación para humanos y animales, con especial énfasis en el monitoreo de la contaminación ambiental".

"Es fundamental que las personas que consideren residir en zonas de alto riesgo, como quebradas y valles cercanos al volcán, tengan acceso a información precisa y especializada. Esto les permitiría tomar decisiones informadas y responsables e, idealmente, evitar establecerse en áreas con evidencia clara de actividad reciente de corrientes de densidad piroclástica", concluyeron los expertos en su investigación.