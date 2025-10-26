Video muestra operativo de Carabineros para rescatar a tres menores extraviados en la Quebrada de Macul

26 oct. 2025 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo, Carabineros realizó un operativo para rescatar a tres menores de edad que se habían extraviado el sábado en la Quebrada de Macul, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes del hecho, los jóvenes se extraviaron luego de que se perdió la luz del día, quedando atrapados en una zona de difícil acceso.

¿Qué dijo Carabineros por el rescate de los jóvenes?

Si bien el procedimiento de rescate lo comenzó Bomberos, la dificultad de acceso al sector derivó en que fuera un equipo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros el que realizara las diligencias correspondientes.

El capitán Javier Espinoza, piloto de servicio, explicó que "personal especializado del GOPE de Carabineros concurrió vía terrestre, ubicándolos el día de hoy en la mañana, verificando que se encontraban con buen estado de salud".

Asimismo, la autoridad policial recalcó que el rescate se pudo concretar con la cooperación de un helicóptero institucional.

Por último, el capitán Espinoza hizo un llamado a "la comunidad que realiza este tipo de deporte de senderismo o trekking, que lo hagan con una planificación debida, con hidratación, con alimentación y con implementos de seguridad como vestimentas apropiadas para este deporte".

Todo sobre Policial