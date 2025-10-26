"Fiscalía y PDI nos han mentido": Hija de concejala desaparecida en Villa Alegre critica investigación y acusa negligencia

26 oct. 2025 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

A 134 días de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González (DC), su familia volvió a alzar la voz para denunciar lo que consideran una investigación deficiente por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI).

La edil, de 73 años, fue vista por última vez la madrugada del 15 de junio, tras compartir la noche anterior con amistades en su comuna. Aunque se presume que habría salido en su vehículo, esta versión ha sido descartada por sus cercanos.

Las criticas a la investigación en el caso de la concejala desaparecida

En una declaración pública de este domingo, su hija Javiera Gallegos criticó duramente el actuar de las instituciones a cargo del caso. “Hoy falta una madre, una hermana y una amiga. A 134 días desde su desaparición, no tenemos respuesta. Fiscalía y PDI nos han mentido y han sido negligentes desde un comienzo en su búsqueda, mientras hay personas que, a través de declaraciones confusas, obstaculizan llegar a la verdad de este caso”, afirmó.

Gallegos insistió en que quienes acompañaron a la concejala la noche previa a su desaparición podrían tener información clave. “Nosotras creemos firmemente que las personas que estuvieron con María Ignacia esa última noche podrían manejar información relevante para poder encontrarla. Sin embargo, a través de declaraciones confusas y omisiones en sus declaraciones, han obstaculizado el poder dar con su paradero”, agregó.

Respecto al vínculo con el Ministerio Público, señaló que, si bien existe comunicación, persisten las dudas sobre la falta de medidas cautelares. “Nosotras no podemos entender cómo al día de hoy, habiendo tantos antecedentes de, por ejemplo, declaraciones confusas o de omisiones, aún no tienen a personas en prisión preventiva", cuestionó.

También hubo críticas directas a la labor de la PDI. “Nosotras ya hemos dicho, no confiamos en la Policía de Investigaciones que está llevando el caso, porque desde un comienzo, aparte de mentirnos, hay diligencias que hicieron a destiempo, dándole tiempo a otras personas quizás de poder ocultar evidencia”, sostuvo Gallegos.

