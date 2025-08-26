Nuevo centro de entretención de Talca incluirá casino: Ya tiene fecha de inauguración
- Por Sofía Parra
¿Qué pasó?
La empresa Dreams, liderada por el presidente de su directorio, Claudio Fischer, inició la construcción de su nuevo centro de entretención y casino, el cual estará ubicado en la ciudad de Talca, en la región del Maule.
El proyecto, llamado "Parque Ferial del Maule", cuenta con una inversión que está avaluada en US$21 millones.
Así será el nuevo casino de Talca
El recinto contará con 7 mil metros cuadrados, dentro de los cuales se incluirá un casino, un boulevard gastronómico, un museo, anfiteatro, tiendas y salones, "con un sello en madera y sostenibilidad", según informan.Ir a la siguiente nota
Además, el centro de entretención generará 500 empleos directos y aportará, anualmente, un monto de $3.300 millones a la economía de la región.
Por otro lado, el nuevo casino de Talca cuenta con un convenio con la Universidad Autónoma y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), por lo que estudiantes podrán sumarse al proyecto.
De esta forma, el "Parque Ferial del Maule" ya tiene una fecha de inauguración prevista para noviembre de 2026.
Leer más de
Notas relacionadas
- Emiten alerta por heladas de hasta -8°C en 3 regiones de la zona central: También hay probabilidad de tormentas eléctricas
- Joven armado es herido a bala por detective de la PDI en supermercado de Talca
- Emiten aviso por probables nevadas en 10 regiones del país: Revisa cuándo se registrarán y los montos estimados