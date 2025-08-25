Aerolínea que opera en Chile prohibirá el uso de baterías externas en sus vuelos: Revisa desde cuándo y las razones

25 ag. 2025 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las principales necesidades de los viajeros al abordar un avión es contar con batería en sus dispositivos electrónicos, como celulares, audífonos o notebooks. Por ello, muchos pasajeros recurren a las baterías externas. Sin embargo, una reconocida aerolínea anunció que prohibirá su uso durante los vuelos, medida que podría generar preocupación entre los usuarios.

La decisión impacta directamente en las políticas de equipaje de mano y en los artículos permitidos a bordo. De este modo, la compañía publicó las razones e importancia de acatar la medida con el fin de obtener un grato vuelo.

Prohibido usarlos durante los vuelos

Se trata de Emirates, aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos que también opera en Chile, la cual informó que a partir del 1 de octubre de 2025 quedará prohibido el uso de baterías externas durante sus vuelos. En la práctica, los viajeros podrán llevar cargadores portátiles de hasta 100 vatios-hora, pero no podrán utilizarlos en pleno vuelo.

“Está prohibido el uso de baterías externas para cargar cualquier dispositivo electrónico durante el vuelo, así como la carga de la propia batería usando la energía del avión. Se considera batería externa cualquier dispositivo cuya función principal sea alimentar o recargar otros equipos electrónicos”, señaló la compañía.

La aerolínea precisó que los pasajeros podrán transportar cargadores portátiles con capacidad máxima de 100 vatios-hora, siempre que el dispositivo lo indique claramente. Dichos equipos deberán ir en el equipaje de mano, nunca en la maleta facturada, y no podrán colocarse en los compartimentos superiores: deberán guardarse en el bolsillo del asiento o bajo el asiento delantero.

La medida responde al aumento del uso de baterías externas en aviones y al incremento de incidentes relacionados con ellas. Por esta razón, la restricción también aplicará a la tripulación.

Una mal utilización puede provocar accidentes

Según Emirates, los cargadores portátiles funcionan con baterías de iones de litio o de polímero de litio, que contienen electrolitos químicos en solución. Aunque su uso correcto es seguro, si se sobrecargan, dañan o manipulan de forma inadecuada, pueden ocasionar riesgos graves.

Los incidentes más peligrosos incluyen incendios, explosiones o la liberación de gases tóxicos, situaciones que representan un alto riesgo en pleno vuelo.

“La seguridad es uno de los valores fundamentales de Emirates y la piedra angular de todas sus operaciones y prácticas. La aerolínea se compromete a mantener y mejorar continuamente los niveles de seguridad, protegiendo a clientes y personal en todo momento”, concluyó la compañía.