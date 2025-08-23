¿Los visitarías? 10 hoteles boutique ideales para escapadas románticas en Chile (según la IA)

23 ag. 2025 - 20:45 hrs.

Buscamos lugares íntimos, con carácter y buena gastronomía —de desierto a Patagonia— donde celebrar aniversarios, pedir matrimonio o, simplemente, desconectarse juntos. La selección prioriza escala boutique, entornos fotogénicos y experiencias memorables. ¿Cuál escogerías?

1) Awasi Atacama — San Pedro de Atacama

Por qué es romántico: lodge íntimo de sólo 12 suites en adobe y excursiones privadas con guía propio, para explorar salares, géiseres y cielos estrellados a tu ritmo. Ideal para parejas que quieren privacidad total.

Mejor época: abril–noviembre (cielos limpios y noches frescas).Tip: definan gustos y estado físico al llegar: el equipo arma el plan “a medida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Awasi Lodges (@awasiexperience)

2) Vik Chile (y Puro Vik) — Millahue, Valle de Colchagua

Por qué es romántico: arquitectura vanguardista en la cima de una colina con vistas panorámicas a viñedos y Wine Spa para cerrar el día con rituales sensoriales. Puro Vik suma bungalows de vidrio con bañeras exteriores.

Mejor época: vendimia (mar–abr) o primavera.

Tip: pidan habitación con vista abierta al valle para el amanecer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VIK Chile & Milla Milla (@vikchile)

3) Hotel Casa Real — Viña Santa Rita, Valle del Maipo

Por qué es romántico: mansión pompeyano–decimonónica convertida en hotel con sólo 16 habitaciones, parque histórico y capilla neogótica: escenario perfecto para una propuesta o sesión de fotos.

Mejor época: primavera–verano (jardines a pleno).

Tip: consulten el programa Full Board con catas y experiencias en la viña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotel Casa Real (@hotelcasarealcl)

4) Casa Higueras — Cerro Alegre, Valparaíso

Por qué es romántico: casona patrimonial restaurada en el barrio más fotogénico del puerto, con terrazas y piscina mirando la bahía; 20 habitaciones con estética “chic nostalgia”.

Mejor época: fines de verano y primavera.

Tip: reserven cena en Maralegre al atardecer para vista + cocina local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurant Maralegre (@restaurantmaralegre)

5) Hotel Magnolia — Centro Histórico, Santiago

Por qué es romántico: mansión de 1929 renovada, diseño contemporáneo y 40 habitaciones; ubicación estratégica para plan “city break” con museos, bares y terrazas a pie.



Mejor época: septiembre–noviembre y marzo–mayo.



Tip: combinen con cóctel en la azotea y paseo nocturno por Lastarria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santiago Adicto (@santiagoadicto)

6) Hotel Antumalal — Pucón, Lago Villarrica

Por qué es romántico: icono Bauhaus frente al lago, inmerso en 5 hectáreas de jardines con vistas al volcán; clásico chileno de escapadas con chimeneas y spa.

Mejor época: octubre–abril.

Tip: pidan habitación con vista directa al lago para amaneceres rojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotel Antumalal (@hotelantumalal)

7) Hotel AWA — Puerto Varas, Lago Llanquihue

Por qué es romántico: hotel de diseño contemporáneo a orillas del lago, panorámicas al volcán Osorno y opciones como Villa privada para celebraciones íntimas.

Mejor época: noviembre–marzo.

Tip: sumen navegación al atardecer y cena de autor en el hotel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotel AWA Puerto Varas (@awapuertovaras)

8) Tierra Chiloé — Península de Rilán, Chiloé

Por qué es romántico: lodge all-inclusive con arquitectura cálida, barco propio para explorar islotes, y excursiones que conectan con la cultura chilota.

Mejor época: octubre–abril (menos lluvia).

Tip: reserven navegación por fiordos y visita a iglesias Patrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tierra Hotels (@tierrahotels)

9) The Singular Patagonia — Puerto Bories, Puerto Natales

Por qué es romántico: hotel–museo en antigua planta frigorífica declarada Monumento Nacional, con vistas a fiordos australes, spa y cocina de territorio (centolla, merluza austral).

Mejor época: octubre–marzo (días largos).

Tip: hagan la visita guiada por la historia del complejo antes de cenar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Singular Patagonia (@thesingularpatagonia)

10) Explora Rapa Nui — Isla de Pascua (Rapa Nui)

Por qué es romántico: lodge de expedición con programa de exploraciones para descubrir moáis, volcanes y playas, y gastronomía pensada para recuperar energías en un entorno único del Pacífico.

Mejor época: abril–junio y octubre–diciembre (menos demanda).

Tip: coordinen salidas al amanecer en Ahu Tongariki y cielos nocturnos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sa-ben San (@looking4thenext)

Cómo elegir el indicado (rápido)

¿City break o naturaleza? Magnolia/Casa Higueras para urbano; Antumalal/AWA/Tierra/ Singular si buscas paisaje.

Privacidad total: Awasi (guía y excursiones privadas), Vik (bungalows Puro Vik).

Wine lovers: Vik Chile y Casa Real (programas en viña).

Aventura remota: Explora Rapa Nui y The Singular Patagonia.

Consejos prácticos

Reserva anticipada en temporada alta (oct–mar en sur; mar–abr en vendimia).

Consulta políticas de clima/traslados y actividades incluidas según programa (B&B, media pensión o all-inclusive).