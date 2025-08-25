"Si he pecado de algo, ha sido de ansioso": Alcalde de Curacaví explica su rol en entrega de imputado por crimen de empresario

25 ag. 2025 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, abordó este lunes la polémica generada por su intervención en la entrega y detención de un imputado por el asesinato del empresario Michael Peñaloza, ocurrido el pasado 19 de agosto durante un intento de robo en la Región Metropolitana.

Según relató, su participación se originó cuando una mujer se contactó con el municipio para pedir ayuda, ya que su hijo —quien había confesado su participación en el crimen— se encontraba en una situación crítica y con intenciones de quitarse la vida. Ante esto, Hernández acudió personalmente junto al director de Seguridad y el jefe de Gabinete para proceder con la detención del sospechoso.

“El fin de semana una familia toma contacto a través de colaboradores míos para pedir ayuda en el caso de que un hijo estaba a punto de suicidarse. La razón por la cual consideré prudente desplazarme al lugar fue para poder ayudar a su familia. Una vez en el lugar, me entero de la situación que ya todos conocen”, explicó el jefe comunal.

Alcalde desconocía la participación del hombre en el crimen

En ese contexto, señaló que llegó al domicilio cerca de las 2 de la madrugada, momento en que era difícil contactar a alguna autoridad. Además, aseguró que desconocía inicialmente la participación del joven en el crimen que conmocionó a la comuna.

“Llego a una casa donde recibo, impactado, la noticia de que uno de sus integrantes había participado de este terrible crimen. Recordemos que toda la semana habíamos estado atentos al trabajo investigativo, y de un momento a otro me encontré frente a una familia destruida”, relató.

El alcalde sostuvo que en ese instante actuó con rapidez para mantener el contacto con el sospechoso y persuadirlo de entregarse voluntariamente. “En verdad, es muy difícil que en ese momento hubiera pensado: ‘Ah, verdad, debo llamar al ministerio’. Sin embargo, nos preocupamos de persuadirlo cuanto antes para que se entregara a la justicia, lo que finalmente logramos”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, logró subir al presunto asesino al vehículo municipal y trasladarlo hasta la 63° Comisaría de Curacaví. Pese a la controversia, defendió su actuar señalando que hubo intentos de contacto con Carabineros: “Una vez que nos aseguramos de que la persona estaba dispuesta a entregarse, nos subimos al auto y, en el trayecto hasta la comisaría, se iniciaron los intentos de comunicación”.

“No es que tuviéramos desconfianza, pero sí mucha ansiedad”

Uno de los aspectos más cuestionados fue un video que el propio alcalde publicó instantes después de la detención —y que posteriormente eliminó— en el que supuestamente destacaba la labor del municipio y criticaba la lentitud de los equipos investigativos para dar con los responsables.

“No es lo que digo, pero es lo que cualquiera podría interpretar, ¿no? En atención a eso, decidimos bajarlo rápidamente y esperar para pensar mejor qué comunicar”, aclaró.

Finalmente, Hernández aseguró que, si bien desde el municipio nunca se desconfió de los equipos de investigación, existía una gran presión por resultados: “No es que tuviéramos desconfianza, pero sí mucha ansiedad. Y si he pecado de algo, ha sido de ansioso, esperando una pronta respuesta a esta situación”.

