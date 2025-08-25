Desmanes en Liceo Lastarria: Encapuchados lanzan objetos incendiarios desde el techo del establecimiento

25 ag. 2025 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, nuevamente ocurrieron desmanes en el sector del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. En esta ocasión, sujetos encapuchados se subieron al techo del establecimiento educacional y lanzaron objetos incendiarios.

Personal de Carabineros debió actuar con elementos disuasivos, utilizando carros lanzaaguas y lanzagases.

Los incidentes en el Liceo Lastarria

El capitán Óscar Valdés, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, detalló en Mucho Gusto que los encapuchados "están arrojando bombas molotov a personal de Carabineros que se encuentra en el lugar".

"Personal de Control de Orden Público está a esta hora, se encuentra en el lugar con la finalidad de resguardar a las personas que se encuentran transitando por el lugar", sostuvo.

"El protocolo habla de que Carabineros tiene que restituir y garantizar el orden y seguridad pública, evitando que se generen mayores daños y eventualmente lesiones a las personas", agregó.

Desvíos de tránsito

Los desmanes provocaron que Avenida Providencia al oriente fuera desviada por Román Díaz al sur por varios minutos. Actualmente, el tránsito ya fue normalizado.

Hasta el momento no se ha informado detenidos por los hechos, ni se han reportado personas lesionadas.