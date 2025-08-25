¿Volverán las lluvias este fin de semana?: Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico para los próximos días en Santiago

25 ag. 2025 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del sistema frontal que la semana pasada dejó nieve, lluvias y vientos en la Región Metropolitana, se había hablado de la probabilidad de que a fines de esta semana volvieran a caer algunas precipitaciones en la capital.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días y actualizó lo que podría ocurrir con las precipitaciones.

El pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago

El comunicado afirmó que este martes 26 de agosto "será la jornada o la tarde más cálida de la presente semana", con 26°C de máxima y 3°C de mínima.

Según explicó, este aumento en las temperaturas se debe a que "empieza a formarse la vaguada en el litoral, comienza a soplar viento del este, viento que baja por la ladera de la montaña, al bajar se calienta, se comprime y sube a 26°C".

"Pero comienza a invertirse ese proceso, y al miércoles amanecería cubierto Valparaíso, San Antonio y llegarían nieblas a Melipilla, Talagante, y en Santiago se empieza a moderar la temperatura", con extremas de 5°C y 22°C.

"En la noche del miércoles, a la madrugada del jueves, cambia ese viento que sopla de Cordillera a mar, ingresará a los valles y nos llega el refrescón", agregó. "El día jueves amaneceremos con nieblas, neblinas, Melipilla, Talagante, Maipo, y, en una de esas, sectores de Santiago también, con bancos de niebla, de neblina", con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

¿Vuelven las lluvias este fin de semana?

Respecto al viernes, expuso que "amaneceríamos cerrados, con nieblas, neblinas, y no descartamos bien en la tardecita algunas gotas"

"Por ahora, unas gotitas nomás entre viernes y sábado, si es que cae algo. O sea, ni siquiera el fluviómetro lo podría tomar, digamos, porque se ve muy poquitito", sostuvo.

El 30 de agosto pasará de cubierto a despejado en la tarde, con extremas de 5°C y 16°C, mientras que el domingo estará despejado, con 3°C y 20°C.

"Está bien. Sí es como entre jueves, viernes y las primeras horas del sábado, que entra la niebla, la neblina, y pueden caer tres gotas. Pero una lluvia de verdad, por ahora, nada a la vista, al menos para la zona central del país".

