Hincha de la U llegó sin ropa y apuñalado al hospital: No puede devolverse a Chile debido a grave herida en su ojo

22 ag. 2025 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, en entrevista con Todo Noticias (TN), Diego, hincha chileno de 18 años, contó el calvario que vivió en medio de la violenta pelea entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en el estadio Libertadores de América, en Buenos Aires.

Cabe recordar que 19 hinchas chilenos resultaron heridos en los incidentes. El caso más grave es el de Gonzalo Alfaro, el joven calerano que fue operado tras sufrir una fractura de cráneo al caer desde varios metros de altura.

No puede devolverse a Chile todavía

El joven mostró las secuelas de la agresión: un ojo morado e hinchado, cortes en la cabeza y diversas heridas, entre ellas puñaladas cerca del tórax.

“Tengo heridas de puñaladas cerca del tórax, me llegaron dos fierrazos (zona del ojo), tengo un corte en la cabeza, tengo más heridas de púas. Todo básicamente fue una carnicería. Lo que tengo son puras puñaladas. Al final nos decían que entregáramos las cosas o si no nos iban a matar”, relató Diego desde Argentina.

El joven explicó que su estado de salud le impide regresar a Chile, principalmente por la grave hinchazón en su ojo derecho.

“Yo con lo que tengo en el ojo no puedo subirme al avión, porque la presión me lo puede explotar dentro del mismo avión. Sí o si me tengo que quedar acá unos días para poder ser atendido”, lamentó, agregando que no tiene cédula ni documentos, lo que complica aún más su atención médica.

Diego recordó que todo comenzó cuando barristas de Independiente irrumpieron en el sector donde se encontraban los hinchas azules: “Con los primeros que llegaron me pude defender bien, pero en lo que voy bajando, la gente de Independiente, que no tenía entrada para entrar al estadio, fue a pegarle a gente de la ‘U’”.

Hincha chileno herido en Argentina / TN

Llegó sin ropa al hospital

El joven también reveló cómo perdió sus pertenencias durante el ataque: “Yo recién en el hospital me enteré de que tenía las puñaladas, donde llegué en ropa interior, porque los locos (barristas de Independiente) me quitaron la ropa de la U, el pantalón y la polera, todos mis documentos iban ahí adentro. Cuando recibí los fierrazos iba pestañeando y cada vez perdía la conciencia”.