Cayó desde la galería y sufrió fractura de cráneo: ¿Quién es y cómo sigue el joven calerano atacado por hinchas de Independiente?

22 ag. 2025 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

Los graves hechos de violencia ocurridos el miércoles en el Estadio Libertadores de América, en Buenos Aires, durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente, dejaron a varios hinchas chilenos heridos. Uno de los casos más graves es el de Gonzalo Alfaro, de 33 años, quien permanece hospitalizado tras caer desde varios metros de altura cuando era atacado por barristas argentinos.

El incidente se produjo en medio de las agresiones, cuando Alfaro, intentando escapar de los golpes, debió lanzarse desde una tribuna. Actualmente, lucha por su recuperación en el Hospital Fiorito de Avellaneda.

¿Quién es Gonzalo Alfaro?

Según informó La Estrella de Quillota, Alfaro es un joven oriundo de La Calera, en la región de Valparaíso, quien viajó especialmente a Argentina para alentar a su equipo. Lamentablemente, se convirtió en uno de los hinchas más afectados en lo que algunos medios internacionales ya denominan la “masacre de Avellaneda”.

El aficionado sufrió una fractura de cráneo que lo tuvo en riesgo vital, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. No obstante, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó recientemente que ningún chileno se encuentra actualmente en riesgo vital.

Alfaro es padre de tres hijas y su padre trabaja en el Departamento de Salud Municipal de La Calera. Desde la institución señalaron que están brindando apoyo y contención emocional a la familia, además de colaborar en su viaje a Argentina.

“La municipalidad, y con autorización de su papá, estamos haciendo una campaña solidaria para reunir los recursos que permitan el costo de traslado y también el hospedaje en Buenos Aires”, declaró el alcalde calerano, Johnny Piraino.

“Si quedará con secuelas, el tiempo lo dirá”

En declaraciones recientes a las que tuvo acceso Meganoticias, el papá de Gonzalo, que viajó a Buenos Aires, reconoció que la familia atraviesa días difíciles tras la delicada cirugía que debió enfrentar su hijo. Gonzalo se encuentra en estado crítico y fue sometido a una operación de cráneo.

“Todo indica que nuestra estadía aquí será larga. Con respecto a si quedará con secuelas, el tiempo lo dirá. Logramos verlo y es impresionante el estado en el que está”, lamentó.

El crudo testimonio de un hincha que sobrevivió al ataque

Otro afectado fue Elyan Guajardo Gómez, hincha de la “U” que viajó desde Petorca para presenciar el partido. Aunque no resultó con lesiones de gravedad, relató la violencia que vivió y denunció agresiones de parte de la policía argentina.

Guajardo explicó que todo comenzó en los accesos al estadio: tras permitir el ingreso de mujeres y niños, los hombres fueron atacados con piedras y golpes en los alrededores. Lo peor ocurrió tras la suspensión del encuentro, cuando fueron trasladados en buses policiales.

“Nos dejaron a todos de boca contra el suelo, a todos los hombres nos agredieron con patadas en la cabeza a la mayoría. Nos pegaban por mirar hacia el lado, por hablar, por cualquier cosa (...)”, denunció.