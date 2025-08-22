"Me estaba afirmando y me pegaron en las manos para caer": Habla hincha de la U lanzado al vacío en estadio de Independiente

22 ag. 2025 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Marcelo, uno de los hinchas de Universidad de Chile que fue atacado por la barra de Independiente y que fue lanzado al vacío desde el segundo piso del estadio, entregó su relato de los minutos de terror que vivió en el Libertadores de América.

"Nos hicieron saltar"

A pesar de que en un principio se pensó que solo un hincha chileno había sido lanzado -tras la viralización de un video en redes sociales-, el joven explicó que fueron tres personas las que saltaron desde una altura aproximada de 20 metros.

"En realidad no saltamos, nos empujaron y pegaron con un fierro, nos hicieron saltar. Eso vendría siendo un intento de homicidio. Yo me estaba afirmando y a mí me pegaron en las manos para caer", aseveró.

Incluso, Marcelo mostró un video que grabó con su celular del momento en que lo acorralaron y botaron desde las alturas del estadio: "Venían con cuchillas, con fierros, no teníamos por donde escapar, no teníamos otra opción. Era eso o dejar que me pegaran puñaladas hasta morir", sinceró.

Antes de eso, relató que la hinchada de Independiente botó una puerta: "Llegó donde nosotros, pero intentamos aguantar lo más que pudimos esa puerta para que escapara la gente de la U: mujeres, niños, guaguas, abuelos".

¿Qué hizo tras la caída?

Tras la feroz caída, el aficionado detalló que "lo único que recuerdo es que perdí la conciencia, caí en un tubo y luego al cemento. Escuché un pitido en mis oídos y tenía la vista nublada. Estaba adolorido, pero me empecé a levantar, ayudé a mi amigo que también se había tirado".

El joven reveló que la policía no los ayudó a escapar ni les entregó asistencia médica: "La policía nos hizo encontrarnos con más hinchas de Independiente, que nos pescaron a fierrazos y nos quitaron la ropa y zapatillas".

Después de todo eso, recordó que la policía los tomó detenidos y "nos metió en un retén para máximo diez personas, pero éramos cerca de cincuenta. Era un hacinamiento que no podías respirar. En vez de llevaros a constatar lesiones, nos llevaron a un calabozo y nos trataron como animales: la primera noche no nos dejaron comer ni tomar agua", denunció.

"Los doctores me han dicho que estoy caminando de milagro", contó el joven, quien no presentaba lesiones visibles a simple vista.