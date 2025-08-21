Sistema frontal: Revisa las comunas donde se suspendieron clases para este viernes 22 de agosto

21 ag. 2025 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades municipales y del Gobierno Regional de la Región Metropolitana confirmaron la suspensión de actividades en establecimientos educacionales de las comunas de San José de Maipo y Puente Alto para este viernes 22 de agosto.

La medida responde al sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país y en el caso de San José de Maipo rige para los cuatro jardines infantiles Junji de la comuna, mientras que en Puente Alto es válida para todos los recintos educativos municipales.

Noticia en desarrollo...

Todo sobre Sistema frontal