Sistema frontal: Tormentas eléctricas se hacen presente en Santiago en medio de las lluvias
En la noche de este jueves, en medio del sistema frontal que podría estar acompañado con la caída de nieve en la Región Metropolitana, se comenzaron a presentar tormentas eléctricas en algunas comunas de la capital.
Durante la tarde de esta jornada se han registrado intensas lluvias en Santiago, mientras las temperaturas continúan bajando.
Las tormentas eléctricas
"Actividad eléctrica presente en la Región Metropolitana, en sectores de Valparaíso también se han reportado, con estos relámpagos", señaló el periodista especialista de Mega, Alejandro Sepúlveda.
"Es todo un coctel: frío, los vientos que tuvimos, la probabilidad de nieve, y ya está cayendo agua-nieve en sectores de la precordillera", agregó.
Cabe señalar que ya se han generado algunas afectaciones en la capital por el sistema frontal, como calles inundadas y cortes de luz.
Se espera que durante la madrugada y la mañana de este viernes se llegue a una mínima de 0°C en Santiago, que dejaría nieve en sectores poco habituales de la Región Metropolitana.
