Declaran Alerta Amarilla en la Región Metropolitana: Nieve, frío y probables tormentas eléctricas en Santiago

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Temprana Preventiva que estaba vigente en la Región Metropolitana por el sistema frontal que está afectando a la capital, y declaró Alerta Amarilla en la zona.

El frente no sólo dejará lluvias en Santiago, sino que también probables tormentas eléctricas y nieve en sectores poco frecuente, además de los vientos que se registraron en horas de la tarde.

Nieve en Santiago

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, indicó que "está bajando la temperatura y todo va de acuerdo a lo pronosticado. Por lo tanto, esta noche, madrugada de viernes, tendremos nieve en sectores de Santiago".

"0°C de mínima en el centro de Santiago esta madrugada de viernes Vale decir, podríamos tener aguanieve incluso en sectores cercanos al centro de la capital", aseveró.

De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile tiene vigentes avisos por "nevadas normales a moderadas" en la Cordillera y "probables nevadas" en la precordillera, además de "helada normales a moderadas" en la cordillera de costa, valle y precordillera; y "heladas moderadas a intensas" en el valle y precordillera".

Tormentas eléctricas, lluvia y remociones en masa

Meteorología también tiene avisos por "precipitaciones normales a moderadas" en la cordillera de la costa y el valle, las cuales podrían alcanzar a acumular hasta 35 milímetros en algunos sectores.

También se pronostican probables tormentas eléctricas en la cordillera de la costa, valle y precordillera, y peligro de remociones en masa.

Alerta Amarilla en la Región Metropolitana

"A partir de esta declaración de Alerta Amarilla Regional, el SINAPRED Regional, deberá permanecer atento a la evolución del pronóstico meteorológico, así como también el monitoreo de las condiciones meteorológicas y establecer las coordinaciones necesarias con sus respectivos integrantes, para la efectividad de los mecanismos de alerta y de gestiones de mitigación", detalló Senapred.

La medida estará vigente desde este jueves y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Según indicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la Alerta Amarilla se decretó "ante el incremento de riesgos asociados a heladas pronosticadas".

