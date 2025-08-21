Comenzó a nevar en sectores de Santiago: Revisa los videos que ha dejado el fenómeno

21 ag. 2025 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 20:00 horas de este jueves, el pronóstico del tiempo se cumplió y comenzó a nevar en algunos sectores de la Región Metropolitana, especialmente los que están ubicados en la precordillera.

El fenómeno no sólo se ha presentado en San José de Maipo, donde es más habitual que caiga nieve, sino que también en comunas como Lo Barnechea, Las Condes La Dehesa, Puente Alto y Peñalolén, y se espera que continúe acercándose más al centro de la capital a medida que bajen las temperaturas.

¿Qué se sabe de la nieve en Santiago?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que caiga nieve en la ciudad de Santiago "no es anómalo, pero es poco frecuente".

"Ha nevado desde que hay registros cuatro veces en gran parte de Santiago: 1912, 1922, 1971 y 2017. Esta, la más reciente, ha sido la nevazón más abundante en la capital... Así que podríamos estar hablando de un evento histórico si es que se concreta la nevada en Santiago", agregó.

Sistema frontal en la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Amarilla por el sistema frontal en la Región Metropolitana, el que también podría estar acompañado de tormentas eléctricas.

Se espera que en la capital se acumulen entre 10 a 35 milímetros de lluvias, dependiendo del sector.

Cabe señalar que ya se han generado algunas afectaciones en la capital por el sistema frontal, como calles inundadas y cortes de luz.

