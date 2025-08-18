Decretan prisión preventiva para el "Gordo Alex" por su participación en secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

18 ag. 2025 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como “Gordo Alex”, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

El imputado sería uno de los líderes de la facción "Los Piratas" del Tren de Aragua y habría tenido participación directa en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024.

Prisión preventiva para el "Gordo Alex"

"Fiscal regional ECOH Héctor Barros y fiscal Alex Cortez lograron prisión preventiva de detenido de la semana pasada por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda y asociación criminal Piratas de Aragua", detalló el Ministerio Público.

En la misma publicación de X (Twitter), se informó además que la "causa global tiene 26 privados de libertad y crimen Ronald Ojeda 12".

Tras su detención la semana pasada, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la PDI, explicó que Henríquez Pineda "participó en una de las fases del crimen de Ronald Ojeda, particularmente en el secuestro como autor material. Tuvo un rol relevante de liderazgo en la parte operativa del delito de secuestro".

Además, aclaró que no solo se le investiga por este crimen, sino también por otros secuestros y delitos en los que habría participado él y otros integrantes de la organización. Incluso, una de las líneas investigativas lo relaciona con el secuestro del empresario Rodrigo Cantergini hace casi dos semanas en Quilicura.

