La apuesta internacional de chileno: Se asoció con diseñadora que ha vestido a Selena Gómez y reina de España

18 ag. 2025 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una apuesta de carácter internacional es la que tiene entre manos Jorge Yarur, nuevamente en el mundo de la moda. Esta vez en conjunto con la diseñadora estadounidense naturalizada española, Sybilla Sorondo, reconocida en su país por sus creaciones que han ganado popularidad en España.

Tanto así que se ha dado el lujo de vestir a personalidades como la reina Letizia de España. De acuerdo a lo que precisa El Mercurio, la sociedad que está armando Yarur involucra la colección historia de Sorondo, su marca y nuevas colecciones.

Además, esta alianza también considera la apertura de tres tiendas en Madrid: dos que ya fueron inauguradas en la zona de Gran Vía y Plaza España y otra que próximamente inaugurada en el barrio de Salamanca.

La relación entre Yarur y Sorondo

De acuerdo al propio Yarur, es amigo de hace años de Sybilla, indicando que "esta sociedad que hemos establecido permitirá desarrollar todo su talento creativo, que se traducirá en nuevas colecciones marcadas por el color, la elegancia y la atemporalidad, además del taller de confección a medida y una serie de complementos, que incluyen bolsos y cinturones producidos de manera artesanal, hasta carteras de mano, procedentes de Japón".

Asociarse con Sorondo es prenda de garantía: la diseñadora ha recibido distintos galardones. Entre ellos, llaman la ateción varios internacionales como la Aguja de Oro Dafnis y el Premio Nacional de Diseño de Moda en 2015, siendo la segunda mujer en recibirlo.

Además, trabajó con casas como Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, marca a la que le diseñó un bolso para celebrar su centenario, y Sheido. Ha desfilado en Milán y Japón y ha vestido a artistas como Geraldine Chaplin y Selena Gómez.

