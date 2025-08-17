Jaime Leyton anticipa lluvias para la próxima semana por dos sistemas frontales: Uno afecta al norte y otro a la zona central

17 ag. 2025 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para la próxima semana, la que estará marcada por eventos de precipitaciones en la zona norte, centro-sur y central. Recordar que este año, a diferencia de otros, ha presentado un déficit de lluvias en la Región Metropolitana.

Dos sistemas frontales van a afectar el norte del país y la zona central

El experto partió diciendo que "el final de agosto, y la próxima semana en particular, espera la llegada de dos eventos de precipitación".

"El primero va a afectar el día lunes desde el sector sur de la región de Antofagasta, abarcaría con precipitaciones hasta Taltal, pero se centra con su mayor intensidad en la Provincia de Elqui, en la región de Coquimbo. La totalidad de la región de Atacama estará con precipitaciones, que podrían ser fuertes a intensas", aseguró el experto.

Respecto a las lluvias en Atacama, el meteorólogo precisó que "van a durar durante todo el día lunes y podrían alcanzar entre Vallenar y Copiapó, entre 15 y 20 milímetros como total del evento".

Sin embargo, las lluvias no solo se quedarán en la zona norte del país, ya que en el centro también se esperan precipitaciones, las que llegarán a Santiago desde la zona sur.

"Un segundo sistema frontal va a recorrer el país desde el día miércoles en la zona sur y centro-sur hasta el día viernes en la madrugada", señaló Leyton.

El meteorólogo de Megatiempo afirmó que las lluvias a Santiago van a llegar en las últimas horas del día miércoles y que podrían extenderse hasta la madrugada del viernes, dejando "entre 15 y 25 mm de lluvia".

Por último, y además de las precipitaciones, se esperan en la zona central "vientos que podría alcanzar la racha máxima de hasta 48 km/h".

Todo sobre El Tiempo