Jaime Leyton anuncia semana de lluvias en Santiago: Este día caerían "entre 15 y 25 milímetros" de agua en la capital

17 ag. 2025 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó un nuevo pronóstico del tiempo, en el cual se refirió a las lluvias que llegarán a Santiago dentro de la próxima semana.

Con anterioridad, el especialista había anunciado que dos nuevos sistemas frontales azotarían al país, anticipando qué días caerá agua en la capital.

Este día caerían "entre 15 y 25 milímetros" de lluvia en Santiago

En esta línea, Leyton comentó que "se ve nieve desde la región de Atacama sur hasta la región de Los Lagos, en cordillera, porque es un frente frío".

"Está ingresando, trasladando aire frío, directamente desde la zona sur polar. Ingresa rápido este frente frío, no es una baja segregada. Viene definido, y deja una pasada por Santiago desde el día miércoles, incluso, al final de la jornada, después de las 22:00 horas, comienzan las precipitaciones, pero débiles", anticipó.

"El día central, de mayor magnitud, es el jueves 21. Ese día, más allá de que se mueva lento (el frente frío), trae una zona de inestabilidad que se junta con la banda frontal principal", sostuvo el especialista.

"En el caso de Santiago, por su geografía, resulta un poquito difícil de cuantificar, pero al menos, podemos asegurar 15 milímetros, hasta 25, lo que ya nos deja en el límite superior de lo normal", especificó el meteorólogo.

"Va a ser una distribución homogénea en la intensidad, que va aumentando hacia la tarde (...) El viento, mucha atención, porque va a aumentar en Santiago, hasta 48 kilómetros por hora la racha máxima. Es un evento típicamente de invierno. Baja temperatura, lluvia abundante y acompañada de viento", agregó.

No obstante, si bien durante este día se centrará la mayor cantidad de precipitaciones, la capital también verá caer agua durante el día lunes y martes. Eso sí, Leyton especificó que serán "de características débiles, nada de preocupación".

