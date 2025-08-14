"Son un ejemplo a seguir": Recolectores de basura encontraron billetera, la devolvieron y sacaron aplausos en Puerto Montt

14 ag. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y así lo comprobó Valeria Parra Calderón, vecina de la comuna de Llanquihue, en Puerto Montt, región de Los Lagos. A través de su cuenta de Facebook, la docente agradeció a un equipo de recolección de basura por devolver la billetera de su esposo, la cual había extraviado.

Según relató, el objeto fue entregado en perfecto estado e incluso con todo lo que contenía, incluido el dinero. A Valeria, este acto de honestidad le devolvió la confianza en las personas.

“Son un ejemplo a seguir”

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al señor Jaime Almonacid y al equipo de recolección de basura con el que trabaja: Eric Agüero, Luis Trejo y José Alvarado, por encontrar la billetera de mi esposo”, publicó.

En su mensaje, que también etiquetó a la Municipalidad de Llanquihue, la mujer destacó la bondad de los trabajadores y los describió como un ejemplo para la comunidad: “Su honestidad y buen corazón son un ejemplo a seguir y nos hacen sentir agradecidos por vivir en una comunidad con personas como ustedes”.

“Su gesto ha sido un gran alivio para nosotros y nos ha devuelto la confianza en la bondad de las personas”, agregó.

Finalmente, Valeria valoró la integridad y compromiso del equipo con la comunidad, asegurando que su aporte ayuda a que Llanquihue y la ciudad en general sean “un lugar mejor”. La publicación fue acompañada de una fotografía de los trabajadores con más de 345 reacciones y varios comentarios.