"No se trata de traición": FRVS y AH se bajan del pacto oficislista y no habrá lista única parlamentaria

12 ag. 2025 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Tras meses de conversaciones entre los partidos del oficialismo, finalmente no habrá una lista única parlamentaria, luego de que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) se bajaran del pacto.

De todos modos, desde ambos partidos aseguraron que el nuevo pacto también entregará el apoyo a la candidata presidencial Jeannette Jara.

¿Qué dijo FRVS tras la salida del pacto?

El excandidato del FRVS, Jaime Mulet, señaló que "vamos a ir en una segunda lista, una lista que apoya con todo también a Jeannette Jara".

"Una lista que vamos a constituir hasta ahora con Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social y algunos otros partidos políticos. Hemos hablado con el Partido Popular, con el Partido Animalista, Alianza Verde Popular y algunos movimientos como Transformar, Archipiélago Soberano y otros", detalló.

"Una alternativa que apoya a Jeannette Jara"

Mulet aseguró que la idea es "constituir una alternativa que apoya a Jeannette Jara y que permita descongestionar esta otra lista que desgraciadamente después de ocho meses no logramos llegar a un entendimiento que permita los mínimos a cada partido".

"Hemos sido muy claros en señalar que nosotros no presumimos mala fe de ninguno de los actores, sino que creo (...) que es muy difícil llegar a un entendimiento entre nueve partidos", aseveró.

"Vamos a hacer esfuerzos de mantener un complemento con la otra lista, ojalá en algunas omisiones, especialmente en los distritos y circunscripciones que tienen pocos candidatos, con la idea de ser lo más eficiente posible en esa materia", expuso.

"Nosotros creemos que se puede hacer muy bien y no dañar la candidatura, sino que, al contrario, vamos a incorporar fuerzas nuevas que están con Jeannette Jara (...) y de esa manera vamos a ensanchar su apoyo", indicó.

Respecto a la intención del Presidente Gabriel Boric y de la candidata Jara de que se mantuviera el pacto, Mulet sostuvo que "no se trata de traición, tampoco nos han traicionado ellos ni nosotros a ellos. Esto es un baño de realidad en un sistema electoral que está haciendo crisis".

¿Qué dijo AH tras la salida del pacto?

El presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch ,expresó que "hoy día se constituye una segunda lista parlamentaria de apoyo irrestricto a nuestra candidata presidencial Jeannette Jara. Sabemos que no es la situación que hubiéramos querido desde el comienzo".

"Somos un partido que abogó siempre por construir una lista única, pero una lista que permitiera que cada uno de los partidos del oficialismo, más la DC, pudiera aspirar a colaborar con su legalidad en un futuro gobierno de Jeannette Jara. Eso no fue posible, acá no hay culpas de uno o de otro (...), y llega un momento en que hay que tomar una decisión", planteó.

"Estamos seguros de que es perfectamente posible obtener un gran resultado en el parlamento para lograr un parlamento para Jeannette Jara a partir del apoyo de estas dos listas", recalcó.