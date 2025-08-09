Evópoli da a conocer sus cartas para el Congreso: Destacan nombre de Carolina Julio y Jorge Luchsinger

09 ag. 2025 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

En su Consejo General de este sábado, Evópoli definió sus cartas para las elecciones parlamentarias de noviembre y reafirmó su apoyo a la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI).

El diputado Francisco Undurraga fue uno de los más categóricos en respaldar a Matthei y en criticar los apoyos internos hacia José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. "Espero que todos respondamos a Evelyn Matthei, porque es nuestra candidata. No podemos aceptar que nuestros socios, a la primera de cambio, abandonen el bote. Eso no es de hombres ni de mujeres comprometidos con la libertad, el progreso, la seguridad y la esperanza que Evelyn nos viene a proponer", afirmó.

Carolina Julio y Jorge Luchsinger buscan llegar al Congreso

La instancia de la tienda política también sirvió para que se dieran a conocer parte de las candidaturas que se están levantando para llegar a ambas cámaras del Congreso Nacional.

Dentro de los nombres más destacados está el de la exconductora de televisión, Carolina Julio, quien competirá por el Distrito 16.

Además, también está el de Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, quien competirá por el Distrito 23 o la Circunscripción 11 de La Araucanía.

Evópoli llevará a la reelección a los diputados Jorge Guzmán (Distrito 17) y Francisco Undurraga (Distrito 11), quien compartirá lista con Tomás Kast Sommerhoff, exconcejal de Vitacura y hermano del senador Felipe Kast, quien también irá a la reelección.

Por último, y dentro de los nombres destacados que presentó la tienda política, también está el de su presidente, Juan Manuel Santa Cruz, quien competirá por el Distrito 12, y la secretaría general, Macarena Cornejo, quien lo hará por el Distrito 8.

Todo sobre Elecciones Chile