Accidente en San Pedro de la Paz deja cinco lesionados y servicio de Biotren suspendido

Un violento accidente vehicular se registró en horas de la noche de este lunes en la región de Biobío, a la altura de la ruta que une las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel. El siniestro dejó al menos cinco personas lesionadas y obligó la suspensión del servicio de Biotren.

De acuerdo a información proporcionada por radio Bío Bío, el accidente se originó cuando el conductor de un automóvil perdió el control de este y colisionó contra un poste en la Ruta 160. Posteriormente, el vehículo cayó sobre la línea férrea por donde transita el Biotren.

A raíz del siniestro, la compañía EFE confirmó la suspensión de los servicios Coronel-Concepción y Concepción-Coronel de las 21:58, 22:20 y 22:45 horas de este lunes.

Información preliminar indica que los cinco lesionados corresponderían al conductor y otros cuatro ocupantes del automóvil que protagonizó el accidente, los cuales fueron inmovilizados y trasladados hasta un centro asistencial para su debida atención médica.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para llevar adelante las primeras diligencias con el objetivo de esclarecer la dinámica del siniestro.

