Atropelló a un menor de edad y huyó: Detienen a directora de Educación Municipal de Mulchén

¿Qué pasó?

Mónica Colin, la directora de la Educación Municipal de Mulchén, región del Biobío, fue detenida luego que el domingo atropellara a un menor de edad que se encontraba circulando en bicicleta y posteriormente huyera del lugar.

La mujer fue captada por las cámaras de seguridad del lugar, gracias a las cuales Carabineros procedió a detenerla.

"Pasa hoy a control de detención por huir del lugar de un accidente, en este caso un atropello, sin prestar auxilio a la víctima ni dar aviso a la autoridad", expresó Fiscalía.

El menor, de 12 años, resultó con una fractura en uno de sus pies y está enyesado, pero fue dado de alta. Cursa sexto básico.

¿Qué dijo la Municipalidad de Mulchén?

Por otro lado, la Municipalidad de Mulchén emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el cual expresó que "el hecho está siendo investigado a través de las entidades pertinentes y dado que ocurrió fuera de las funciones administrativas de la funcionaria, debe atenderse como tal".

"Nosotros como municipio -en primer lugar- estamos preocupados y ya hemos tomado contacto con la familia del menor afectado", agregaron. "Sabemos que si bien un accidente puede sucederle a cualquiera de nosotros, estamos a la espera de los resultados oficiales de la justicia y nos apegaremos a ello. Nuestra administración siempre va a priorizar a las personas y sus familias".

Así las cosas, también se especificó que actualmente la mujer no se encuentra ejerciendo sus labores en el Departamento de Educación Municipal (DAEM), lo cual se mantendrá hasta que no se aclare su situación legal.

