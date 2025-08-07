Incendio en Clínica Santa María de Providencia: Realizan evacuaciones preventivas

07 ag. 2025 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registró durante la mañana de este jueves en la Clínica Santa María, ubicada en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.

El siniestro comenzó pasadas las 10:00 horas en el cuarto piso de uno de los edificios más antiguos del centro de salud, según se baraja preliminarmente, a raíz de una falla en el sistema de electricidad.

El capitán Eduardo Oyarce Mena, de la Prefectura de Tránsito, explicó que "la primera información que se mantiene es que se trataría de un amago de incendio en el sector del cuarto piso".

Incendio en Clínica Santa María ya está controlado

El incendio "ya se encuentra controlado", informó Oyarce, pero aclaró que "como parte del protocolo en este tipo de situaciones, el personal fue evacuado oportunamente, mientras los equipos de emergencia finalizan con las labores".

"Personal de la clínica va a verificar los tiempos necesarios para aprobar el ingreso de la gente al interior del inmueble", indicó el capitán de Carabineros.

En su cuenta de X, desde Transporte Informa hicieron un llamado a la "precaución por posible restricción de tránsito en pista de ingreso a Clínica Santa María en avenida Santa María, altura 0500 en Providencia, debido a alerta de humo en recinto hospitalario. Hay evacuación preventiva desde el recinto".