Lo habrían estado esperando: Asesinan a disparos a conductor de automóvil en Recoleta

07 ag. 2025 - 07:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado a disparos mientras conducía su automóvil durante la noche del miércoles en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

El crimen se registró en calle Juárez Larga, lugar donde habrían estado esperando a la víctima, de nacionalidad peruana.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI están a cargo del caso y trabajan en recolectar evidencias para determinar las circunstancias del ataque.

¿Qué dijeron las autoridades por el crimen en Recoleta?

La fiscal ECOH Denisse Valenzuela señaló que el fallecido "al parecer no habría sido seguido, sino que lo habrían estado esperando en el lugar, y en ese contexto es que le habrían disparado".

"Se están revisando las causas que hay ya vigentes dentro de este mismo sector. Tenemos al menos 3 homicidios que se han producido en esta misma calle, en las cercanías y también en otras continuas, así que se está analizando la existencia de bandas en el lugar", agregó.

Por su parte, el subprefecto Orlando Vidal, de la BH Centro Norte, comentó que "preliminarmente se han encontrado cuatro o cinco disparos en el vehículo. Estamos recogiendo todos los medios de prueba que nos permitan reconstruir la dinámica de este ataque".

"Estamos realizando los trabajos pertinentes en compañía de personal experto del laboratorio. La Brigada ha tenido varias investigaciones en este sector, principalmente en Juárez Larga. Hay varios domicilios que están asociados a distintos hechos, algunos de ellos relacionados con crimen organizado", concluyó.