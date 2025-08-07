Carabinero frustra a tiros robo de camión cargado con electrodomésticos en autopista Américo Vespucio

07 ag. 2025 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros frustró un asalto bajo la modalidad de encerrona que una banda trataba de perpetrar para robar un camión cargado con electrodomésticos, durante la mañana de este jueves en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

El intento de robo se registró a eso de las 6:30 horas en la autopista Américo Vespucio, específicamente en la salida 17 que conecta con la autopista Costanera Norte, cuando seis delincuentes intimidaron al conductor y peoneta de un camión con la intención de llevarse la carga.

La violenta situación fue advertida por un carabinero de civil que se dirigía a su trabajo, quien disparó con su arma de servicio para impedir el atraco. Los asaltantes huyeron con el peoneta, pero afortunadamente fue encontrado minutos más tarde en buen estado de salud.

¿Qué dijeron desde Carabineros por el robo frustrado del camión?

El teniente Rodrigo León, oficial de Ronda Occidente, señaló que "personal de Carabineros que vestía de civil en tránsito a su lugar de trabajo se percata de un robo efectuándose a un camión de electrodomésticos".

"Se identifica como funcionario de Carabineros y los individuos proceden a apuntarlo, a lo cual efectúa disparos para repeler el ataque, motivo por el cual estos individuos proceden a subir al furgón en el cual estaban trasladándose, dándose a la fuga por Costanera en dirección al oriente", agregó.

León consignó que "el conductor del camión no se encuentra lesionado y así tampoco el funcionario. Mantenemos las diligencias investigativas correspondientes al procedimiento para lograr dar con el paradero de los individuos".