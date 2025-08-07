Homicidio con arma de fuego en Renca: Matan a joven de 17 años dentro de un departamento

07 ag. 2025 - 07:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 17 años fue asesinado a disparos durante la noche del miércoles en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el crimen se produjo a eso de las 21:00 horas, específicamente dentro de un departamento ubicado en calle Los Gremios.

Según se baraja hasta el momento, el autor del homicidio ingresó solo hasta la vivienda, para luego huir a pie. El caso está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y no hay detenidos.

¿Qué dijeron desde la PDI por el homicidio en Renca?

El inspector Mario Gil, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI, señaló que "funcionarios policiales concurren hasta calle Los Gremios, comuna de Renca, por cuanto en dicho lugar se encontraba una persona fallecida de sexo masculino al interior de un inmueble, con diversas lesiones atribuibles a participación de terceros".

"Personal especializado, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central y personal del Departamento de Medicina Criminalística, realizaron el trabajo del sitio del suceso, logrando levantar diversas evidencias, además de realizar diligencias investigativas como toma de declaraciones, empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad. Continúan las diligencias con la finalidad de esclarecer el hecho", concluyó.