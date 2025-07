"No fue un disparo accidental": Declaran culpable de femicidio a adolescente que mató a su polola de 17 años en Ovalle

29 jul. 2025 - 16:31 hrs.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, región de Coquimbo, declaró culpable de femicidio íntimo a un joven que, hace casi un año y medio, mató con un revólver a su pareja, Paulina Cáceres Espinoza, adolescente de 17 años.

El acusado, que también tenía 17 años al momento del crimen, aseguró que el disparo fue accidental y ocurrió durante un supuesto "juego". Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo logró demostrar que el balazo fue intencional.

El crimen

Los hechos se remontan a la tarde del 31 de marzo de 2024, cuando Paulina se encontraba en la casa de su pareja, en la población Anfa I de Ovalle. Según los antecedentes expuestos en el juicio, la adolescente recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en una habitación del segundo piso.

El arma utilizada fue un revólver a fogueo que había sido modificado para disparar, y que estaba en poder del imputado de forma ilegal. Paulina fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial de Ovalle, donde falleció al día siguiente.

Ambos jóvenes llevaban tres meses de relación, y su familia de inmediato apuntó la tesis de un femicidio, aunque el imputado argumentó que se trató de un accidente.

"Hubo dolo directo de matar a la víctima"

El fiscal jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Eduardo Yáñez, explicó que la pericia balística del Labocar de Carabineros determinó que "esto no fue un disparo accidental, no fue en contexto de manipulación del arma o de un juego como pretendió sostener el imputado. Hubo dolo directo de matar a la víctima, por la posición en que ella recibió el disparo y por la trayectoria del proyectil".

Gracias a ello, el tribunal lo declaró culpable de femicidio íntimo, además de los delitos tenencia ilegal de arma de fuego adaptada y tenencia ilegal de municiones, entre ellos 4 cartuchos de escopeta aptos para el disparo.

También, la Fiscalía acusó al imputado por un delito de la Ley de Drogas 20.000, aunque el tribunal determinó su absolución de ese cargo.

La lectura de sentencia será el 7 de agosto y la pena máxima que contemplada la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, sentencia que solicitó la Fiscalía. La defensa, en cambio, pidió una pena menor de 3 años, en régimen semicerrado.

Familia lo tilda de "psicópata"

Carolina Pizarro Espinoza, hermana de la víctima, sinceró a El Día que la condena entrega algo de alivio, aunque advirtió que espera la máxima pena: "Lo que hizo no habla de un niño, habla de una persona peligrosa, de un psicópata. No me cabe duda de que hay otras víctimas. A mi hermana le tocó la peor parte, pero este no fue un hecho aislado. Él va a volver a hacer daño. Ya es hora de poner mano dura".

"Desde el primer momento él dijo que fue un accidente. Pero todo fue una mentira. La Fiscalía lo probó. Esto no fue un juego. Hubo intención. Él quiso matarla y nadie en su familia hizo nada para evitarlo, aunque había adultos presentes en la casa", agregó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

