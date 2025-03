Evidencia biológica, balística y testimonios de testigos: Así avanza la investigación de PDI tras crimen de matrimonio en Graneros

13 mar. 2025 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la investigación policial por el caso del matrimonio asesinado la madrugada miércoles al interior de su casa en la comuna de Graneros, región de O’Higgins.

Con el pasar de las horas, se han conocido nuevos antecedentes del crimen, y ahora la Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles de las dificultades de la investigación por la muerte de Rodrigo González Aguirre, de 61 años, y Carolina Calleja Lucero, de 53 años.

Encontraron evidencias biológicas

El prefecto de la Policía de Investigaciones, Germán López Centeno, jefe de prefectura provincial Cachapoal, se refirió al hallazgo de evidencias biológicas en el domicilio del matrimonio, las que "están siendo periciadas en forma primaria y con absoluta rapidez en nuestro laboratorio de logística central", pues podrían corresponder a los atacantes.

Sin embargo, el prefecto llamó a la calma, pues "la dinámica de este delito es de alta complejidad, con un sitio de suceso de amplias dimensiones", motivo por el que continúan realizando diligencias investigativas.

"Este es un sector rural que carece de cámaras de video, entonces necesitamos hacer un rastreo más amplio para poder lograr determinar los desplazamientos que tuvieron los sujetos para poder llegar hasta el sector", añadió.

"Tenemos abierta todas la hipótesis"

De todas maneras, López contó que por ahora se logró "recopilar una gran cantidad de evidencia biológica y balística". Además, han recopilado las declaraciones de varios testigos para "cruzar datos con la Fiscalía. Estamos 24/7 para establecer una línea investigativa", agregó.

Respecto a la consulta de la evidencia balística en el lugar, el subprefecto decidió no mencionar una cantidad ni el tipo de armamento usado en el crimen y afirmó que "tenemos abierta todas la hipótesis respecto de la ocurrencia de este hecho, no podemos todavía aseverar nada porque estamos en materia de investigación".

Por último, el subprefecto descartó que por ahora no existen sujetos de interés o sospechosos, y adelantó que "no me voy a referir más a la investigación en tanto que esta fue declarada secreta y me adhiero a todo lo que ya ha señalado el fiscal".

