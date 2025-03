"La familia corralera está de luto": Familiares y amigos despiden en velorio a matrimonio asesinado en Graneros

13 mar. 2025 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se realizó el velorio del matrimonio que fue asesinado en su hogar en horas de la madrugada del miércoles en Graneros, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Codegua, en la región de O'Higgins.

Se trata de Rodrigo González Aguirre, de 61 años, y Carolina Calleja Lucero, de 53 años, matrimonio que fue acribillado por delincuentes en su domicilio en horas de la noche.

"No me puedo explicar qué pasó"

José Pérez, amigo del matrimonio, destacó que conocía a González desde hace tiempo y dijo que no encuentra explicación para lo ocurrido con la pareja.

“Conocía a Rodrigo y a la Carola desde hace tantos años y no entiendo lo que pasó. Rodrigo no era una mala persona, era una persona que no le hacía daño a nadie. Con Rodrigo nos conocemos de la infancia, desde chicos. No me puedo explicar qué pasó”, señaló Pérez.

Además, aseguró que el hombre era muy conocido en la zona, lo que se reflejaría en la muestra de cariño de las personas: “Rodrigo era muy conocido, en todas las partes de Chile (...), estamos todos consternados”.

Respecto a los asesinos del matrimonio, cuyas identidades aún se desconocen, apuntó a que se trata de “gente que está mal de la cabeza”.

Un importante llamado al Gobierno

En tanto, Roberto Villela, también presente en el velorio, dijo que “Rodrigo era un huaso neto, un gran amigo, hombre de familia. La Carola era profesora dedicada a los niños y Rodrigo dio la vida a los caballos, era su trabajo. Tremendo amigo. Hoy, la familia corralera está de luto”.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno a aplicar mayores estrategias que busquen frenar este tipo de situaciones que tiene conmocionado a Graneros: “Que se pongan los pantalones y que se preocupen de las familias, porque hoy día nadie se preocupa de los familiares”.