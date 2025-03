"Me iba a poner a llorar": La historia de cómo el fundador de Benedictino vendió su marca en millones de dólares

04 mar. 2025 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un pequeño registro en TikTok subido por François Pouzet, Marcelo Guital, creador de la marca de agua Benedictino, comentó cómo fue el momento en que Coca Cola le hizo una millonaria oferta para comprar su producto.

"Coca Cola llegó, me citó a un Starbucks y cuando llegamos ahí al tiro la decisión de Coca Cola era 100%. Me dijeron 'mira nosotros sabemos que tú te estás vendiendo (la marca)' y yo tenía una carta de compromiso y no podía decir que me estaba vendiendo, entonces me negaba".

La oferta que hizo Coca Cola por Benedictino

Pero ese compromiso de confidencialidad quedó atrás, pues Coca Cola era, precisamente, socio de la empresa con la que Guital estaba conversando, por lo que pudo escuchar sin problemas la oferta que la multinacional tenía para hacerse de Benedictino.

En primera instancia, Guital no revela cuánto le ofrecieron con exactitud, pero deja en claro que la oferta se expresó en millones de dólares. A la hora de referirse a eso, el empresario dice: "para un gallo como yo, de donde yo vengo, los millones de dólares no son de todos los días".

A la hora de transparentar que la oferta fue de 6 millones de dólares, confiesa: "yo me iba a poner a llorar (...) se me pasaron todas las penurias y todas las injusticias que me había tenido yo hasta ese momento".

"Vi todo lo malo y dije: por supuesto", haciendo referencia a la aprobación de la oferta".

Mira el video: