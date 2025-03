Indignación por dichos de predicador contra mujeres y niñas en pleno centro de Concepción

04 mar. 2025 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Indignación ha generado la prédica de un supuesto pastor evangélico en pleno centro de la ciudad de Concepción, en la región de Biobío, quien, con micrófono en mano y altoparlantes, afirmó que los ataques sexuales a mujeres son culpa de las víctimas y no de sus agresores.

El hombre emitió sus dichos en la Plaza de la Independencia, y un testigo los registró en un video que luego se viralizó en redes sociales. Tras darse a conocer la situación, el presunto pastor fue multado y citado al Juzgado de Policía Local.

Polémicos dichos de predicador

"Los profesores por abajo miran los puestos, echándole el ojo. ¿Por qué pasan las violaciones? No es por culpa del profesor, es culpa de la niña que está ahí, provocando", expresó la persona en presencia de los transeúntes.

De acuerdo al registro audiovisual, el predicador siguió: "¿Qué pasa con la mujer? Qué pasa un auto, la echaron arriba, en cinco minutos más la violaron, la descuartizaron y la mataron. ¿Por qué? Por culpa de la mujer, no del hombre".

Alcalde de Concepción condenó los dichos

El hecho fue condenado por el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien es vicepresidente del Partido Social Cristiano y pastor evangélico. Al respecto, dijo que el hombre denunciado "no representa al mundo cristiano".

"Los ruidos molestos que están en la plaza, cualquier parlante, tiene que pedir autorización. Se procedió a la fiscalización, el municipio cursó la citación respectiva al juzgado local de inmediato", señaló el jefe comunal, ordenando, también, a seguridad pública, quedarse de punto fijo en el lugar para evitar que el hombre vuelva.

"Son personas que no participan en una iglesia evangélica. No representa el sentir de la gran mayoría del mundo cristiano. Culpa a las niñas y mujeres de las violaciones y no a los violadores, incluso se habló de cosas muy grandes. Esos son dichos que son totalmente condenables que no representan a la gran mayoría del mundo cristiano", aseguró Muñoz.