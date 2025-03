"Cuando entré vi que había algo tapado con sábanas": El duro relato de joven que encontró a su hermana muerta en Temuco

04 mar. 2025 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto causó el viernes pasado el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven venezolana de 22 años que fue encontrada muerta al interior del departamento de su pareja en la comuna de Temuco, región de La Araucanía.

La mujer estaba desaparecida desde hace casi una semana, por lo que su hermana, Roxana, sospechó que algo le había ocurrido y decidió escalar al segundo piso del inmueble, en donde se encontró con el cadáver de Sarais González en un avanzado estado descomposición y con heridas cortopunzantes.

La desaparición

Según relató Roxana, su hermana viajó el viernes 21 de febrero desde Maipú a Temuco para ver a su pareja Jeison Barrios, sin embargo, "ella no nos avisó que iba a ir. Tuvo una relación con este chico hace unos meses, pero habían terminado".

Al día siguiente, Sarais le dijo a su madre que había viajado a ver Jeison y desde el domingo la joven dejó de contestar los mensajes. "Era raro porque ella nunca fue así, nunca estuvo más de un día sin contactarse con nadie de la familia", señaló Roxana.

En ese punto, la familia comenzó a inquietarse, por lo que el lunes lograron rastrearle el celular y saber que aún estaba en el departamento de su pareja. La madre de Sarais le escribió a Jeison para poder contactarse con su hija, pero no hubo respuesta, aunque sí recibieron una llamada anónima en la que les pidieron $4 millones para ver a Sarais.

El viaje a Temuco

Con el paso de los días, la familia de Sarais se contactó con un familiar de Jeison, quien les dio la dirección exacta del departamento, por lo que decidieron viajar a Temuco para ir a buscarla. "Empezamos a recopilar información y nos dijeron que este tipo era peligroso porque llegó a fracturarle las piernas a su exnovia", contó Roxana.

Además, se enteraron de que este hombre había sido detenido hace un par de días por lesiones graves gravísimas, incendio tentado y violación de morada contra un hombre al que le causó la pérdida de un ojo.

Tras llegar a Temuco el jueves, Roxana explicó que fueron al inmueble, pero nadie contestaba desde adentro. Luego, solicitaron que Carabineros ingresara al departamento, "pero nos dijeron que había que esperar una orden del fiscal para abrir el departamento", lamentó la hermana.

El hallazgo

Roxana recordó que el viernes fueron nuevamente al departamento junto a Carabineros y "ellos empezaron a tocar el timbre, haciendo lo mismo que días antes y me dijeron que no podían tumbar la puerta si no escuchaban gritos (...). Desde abajo se olía muy mal y se escuchaba el sonido de las moscas", recordó la hermana.

Ante la desesperación, Roxana decidió entrar por su cuenta al inmueble desde el balcón: "Cuando entré estaba mi hermana, ellos (los carabineros) siguieron buscando en los demás cuartos, pero yo fui directo a donde estaban las moscas. Obviamente, cuando entré vi que había algo tapado con sábanas, logré levantar un poco y vi que estaba su pierna ahí".

"Les dije que ahí estaba, que yo le había dicho que ella estaba ahí. Luego me sacaron y nos dijeron que debían hacer todos los procedimientos que correspondían. Incluso se disculparon porque tal vez debieron hacer algo más", relató entre lágrimas.

Roxana explicó que cuando la encontraron tenía entre 5 a 6 días de fallecida y sus sospechas apuntan contra Jeison Barrios por un posible femicidio. "Por favor pido que se haga justicia, que lo dejen detenido y pague por lo que hizo", concluyó la hermana.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Policial